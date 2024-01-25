Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона подтвердил, что вражеский корабль действительно прибыл в Крым. Его Россия разместила в Севастопольской бухте, пишет 24 Канал.

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Что военные говорят о вражеском корабле

Что касается возможного участия в мероприятиях по охране и обороне акватории или других учебно-боевых мероприятиях, то это он может сделать вряд ли. Потому что это очень известный нам 775 проекта большой десантный корабль "Оленегорский горняк", который сейчас немного "не БГ" (то есть не боеготовый – 24 Канал), как у нас говорят в Вооруженных Силах,

– заявил Плетенчук.

По его словам, корабль после полученных повреждений находится на ремонте.

"Скорее всего, именно с этой целью из Новороссийска его туда притащили. Поэтому ожидать от него каких-либо очередных подвигов не стоит", – заявил спикер Военно-воздушных сил.

Он прокомментировал попытки врага замаскировать корабль, накрыв маскировкой. Плетенчук заявил, что замаскировать столь огромный корабль фактически невозможно.

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Может ли корабль дежурить в Черном море

На данный момент он должен пройти соответствующие ремонтные мероприятия. После этого последуют еще некоторые процедуры, согласно протоколу. И, возможно, когда-нибудь он вернется,

– заявил Плетенчук.

Он добавил, что, учитывая существенные повреждения корабля, в ближайшей перспективе мы его вряд ли увидим за выполнением подобных задач.

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Какие корабли враг держит в море