Она расположена более чем в 6 600 километрах от Украины. Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в Defense Express, передает 24 Канал.

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Что известно о перемещении Ту-160

После украинской спецоперации страна-агрессор перемещает свою уцелевшую авиацию на отдаленные базы. В частности, известно о размещении Ту-160 на "Анадырь" ("Угольный"), который расположен более чем в 6 600 километрах от Украины и в около 500 километрах от США.

Понятно, что Россия таким образом пытается скрыть свои действительно ценные бомбардировщики от вероятных атак украинских дронов,

– пишут аналитики.

Кроме того, они отмечают – особенностью базы "Анадырь" является еще и то, что туда из-за отсутствия трассы не сможет доехать грузовик с дронами. Логистика туда обеспечивается авиасообщением и иногда морским судоходством, а дорогу могут достроить "не раньше 30-х годов уже следующего столетия".

Ранее туда уже передислоцировали еще один стратегический бомбардировщик Ту-160, о чем свидетельствуют спутниковые снимки ресурса AviVector.

Спутниковые снимки Анадырской авиабазы по состоянию на 7 июня, 00:09 UTC



На авиабазе размещались 2 Ту-160 (Блэкджек).



После украинских ударов по российским авиабазам, Россия рассредоточила свои стратегические бомбардировщики Ту-160 по нескольким точкам.



Один из Ту-160 с авиабазы Белая прибыл на.. pic.twitter.com/uvDaBbFyi1 - AviVector (@avivector) 7 июня, 2025

Вряд ли в практической плоскости Россия сможет использовать Ту-160 с этой авиабазы для ударов по Украине, поэтому единственная реальная причина такого перебазирования – просто спрятать самолеты,

– считают в Defense Express.

К слову, по данным разведки Эстонии, российские бомбардировщики Ту-95, которые были атакованы во время операции "Паутина", готовились к ракетным ударам по Украине. Восстановление самолетов потребует больших дополнительных ресурсов.