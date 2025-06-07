Вона розташована за понад 6 600 кілометрів від України. Про це в суботу, 7 червня, повідомили в Defense Express, передає 24 Канал.
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Що відомо про переміщення Ту-160
Після української спецоперації країна-агресорка переміщує свою вцілілу авіацію на віддалені бази. Зокрема, відомо про розміщення Ту-160 на "Анадирь" ("Угольный"), що розташований за понад 6 600 кілометрів від України та в близько 500 кілометрах від США.
Зрозуміло, що Росія в такий спосіб намагається сховати свої дійсно цінні бомбардувальники від ймовірних атак українських дронів,
– пишуть аналітики.
Окрім того, вони зазначають – особливістю бази "Анадирь" є ще й те, що туди через відсутність жодної траси не зможе доїхати вантажівка з дронами. Логістика туди забезпечується авіасполученням та подекуди морським судноплавством, а дорогу можуть добудувати "не раніше 30-х років вже наступного сторіччя".
Раніше туди вже передислокували ще один стратегічний бомбардувальник Ту-160, про що свідчать супутникові знімки ресурсу AviVector.
Навряд чи у практичній площині Росія зможе використовувати Ту-160 з цієї авіабази для ударів по Україні, тому єдина реальна причина такого перебазування – просто сховати літаки,
– вважають у Defense Express.
До слова, за даними розвідки Естонії, російські бомбардувальники Ту-95, які були атаковані під час операції "Павутина", готувалися до ракетних ударів по Україні. Відновлення літаків потребуватиме великих додаткових ресурсів.