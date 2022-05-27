Пентагон оценивает количество российских войск на территории Украины в 110 батальонных тактических групп. Еще 9 мая их количество составляло 97 БТГ. За две с половиной недели оккупантам удалось увеличить свое присутствие на 13 БТГ. Об этом во время общения с журналистами заявил один из американских высокопоставленных представителей министерства обороны США.

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По его словам, самый большой контингент российской армии сейчас находится на Юге. А остальные три группировки имеют примерно одинаковое количество БТГ внутри Украины.

Какая ситуация на поле боя

Что касается ситуации на полях боев, то в Пентагоне заявили, что, несмотря на значительное преимущество в количестве живой силы, значительное продвижение россиян не обнаружено. Да, они имеют незначительный успех в продвижении на Славянск и Краматорск. Но если сравнивать количество сил, которые есть у украинской и российской армий, то успех у оккупантов только "долевой", который украинской стороной компенсируется по другим направлениям.

Сейчас продолжаются особо тяжелые бои за Лиман.

Еще одна "горячая точка" – это Северодонецк и Лисичанск. В Пентагоне отмечают, что сейчас продолжаются тяжелые бои в северо-восточном Северодонецке. Российские оккупанты пытаются вытеснить украинские войска оттуда в Лисичанск.

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Также россияне пытаются наступать на запад и север от Попасной. Дорога на запад ведет на Бахмут, а на север – к окружению Лисичанска и Северодонецка.

Такие попытки россиян продвинуться вперед в Пентагоне считают их намерением осуществить оцепление украинских сил на самой отдаленной восточной точке – Северодонецке и Лисичанске. Именно поэтому оккупанты неоднократно предпринимали попытки перерезать трассу Лисичанск – Бахмут, чтобы перекрыть снабжение Северодонецка и Лисичанска. Трасса пока находится под контролем украинских сил, хотя и простреливается оккупантами.

Оттеснили врага от Харькова

Украинская армия продолжает оттеснять врага от Харькова. Пентагон оценивает успехи украинской армии в диапазоне "от нескольких километров до более 10 километров".

В других регионах не происходит больших боев. Например, в Пентагоне ожидали, что россияне будут пытаться двигаться от Донецка в сторону Великой Новоселки. Но там не зафиксирован никакой сдвиг.

То же касается и ситуации между Херсоном и Николаевом. Хотя там и продолжаются бои, но активные изменения на линии фронта не замечены.