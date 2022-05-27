Пентагон оцінює кількість російських військ на території України в 110 батальйонних тактичних груп. Ще 9 травня їх кількість були 97 БТГ. Тож за два з половиною тижні окупантам вдалося збільшити свою присутність на 13 БТГ. Про це під час спілкування з журналістами заявив один з американський високопоставлених представників міністерства оборони США.

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За його словами, найбільший контингент російської армії зараз перебуває на Півдні. Натомість решта три угруповання мають приблизно однакову кількість БТГ всередині України.

Яка ситуація на полі бою

Щодо ситуації на полях боїв, то в Пентагоні завили, що попри значну перевагу у кількості живої сили, значного просування росіян не виявлено. Так, вони мають незначний успіх у просуванні на Слов'янськ та Краматорськ. Але якщо порівнювати кількість сил, які є в української та російської армій, то успіх в окупантів лише "частковий", який української стороною компенсується на інших напрямках.

Зараз тривають особливо важкі бої за Лиман.

Ще одна "гаряча точка" – це Сєвєродонецьк та Лисичанськ. В Пентагоні відзначають, що зараз тривають важкі бої у північно-східному Сєвєродонецьку. Російські окупанти намагаються витіснити українські війська звідти до Лисичанська.

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Також росіяни намагаються наступати на захід та північ від Попасної. Дорога на захід веде на Бахмут, а на північ – до оточення Лисичанська та Сєвєродонецька.

Такі спроби росіян просунутися вперед в Пентагоні вважають їх наміром здійснити оточення українських сил на найбільш віддаленій східній точці – Сєвєродонецьку та Лисичанську. Саме через це окупанти неодноразово здійснювали спроби перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут, щоб перекрити постачання Сєвєродонецька та Лисичанська. Траса поки перебуває під контролем українських сил, хоча і прострілюється окупантами.

Відтіснили ворога від Харкова

Натомість українська армія продовжує відтісняти ворога від Харкова. Пентагон оцінює успіхи української армії в діапазоні "від кількох кілометрів до більш ніж 10 кілометрів".

В інших регіонах не відбувається великих боїв. Для прикладу, в Пентагоні очікували, що росіян намагатимуться рухатися від Донецька в бік Великої Новосілки. Але там не зафіксовано ніякого зрушення.

Те саме стосується і ситуація між Херсоном та Миколаєвом. Хоч там і тривають бої, але активних змін у лінії фронту не помічено.