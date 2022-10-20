Россия перебросила в Украину комплекс С-300 и военных из Сирии, – NYT

Россия, вероятно, перебросила из Сирии в Украину более тысячи военных, а также систему противовоздушной обороны С-300.

Россия передислоцировала критически важную военную технику и войска из Сирии. Об этом американские СМИ пишут, ссылаясь на 3 высокопоставленных источника на Ближнем Востоке.

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Сколько военных перебросили из Сирии

Официальные лица предоставили журналистам разные оценки того, сколько российских войск вывели из Сирии. Два источника отметили, что это 2 батальона или от 1200 до 1600 солдат. По информации другого источника, число может быть гораздо большим. При этом подтвердили, что количество боевых частей России в Сирии сократили.

Отмечают, что передислокация техники и войск отразилась и на Израиле. После начала полномасштабной войны в Украине российское военное командование уделяет гораздо меньше внимания группировке в Сирии.

Официальные лица отметили, что Россия вывела систему С-300 из Сирии. Есть информация, что эта система была переброшена в Украину, уменьшив влияние России на Израиль в Сирии.

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По информации СМИ, Израиль отказывался поставлять военную технику в Украине из-за С-300. Опасались, что он может быть использован против израильских самолетов.