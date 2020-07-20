Осенью Россия будет проводить активную фазу военных учений "Кавказ – 2020". К границе с Украиной перебросят около 120 тысяч военнослужащих, а также много техники и вооружения.

Учения проведут 21 – 26 сентября

Учения запланировали на 21 – 26 сентября. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию "Сегодня".

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Участие в активной фазе учений примут:

120 тысяч военных;

500 танков;

300 самолетов;

250 вертолетов;

50 кораблей;

5 подводных лодок;

сотни единиц другой техники и вооружения.

Основные полигоны, которые будут привлечены, размещены в Южном военном округе. Учения российских войск, которые запланированы в этот летне-осенний период, будут проходить вблизи наших границ. Это и есть та угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины,

– подчеркнул Скибицкий.

Масштабы российских учений растут

В Минобороны отмечают, что ежегодно масштабы стратегических военных учений России увеличиваются. Даже по состоянию на сейчас активность у украинских границ не исчезает.

Например, в Ростовской области на полигонах Южного военного округа России, на морских полигонах в Черном море возле оккупированного Крыма,

– сообщил Скибицкий.

Обратите внимание! Ранее министр обороны Украины Андрей Таран отчитался перед Верховной Радой о подготовке к возможному вторжению России с крымского направления. Украинские разведчики тоже заявили, что ожидают военные провокации во время учений "Кавказ – 2020".