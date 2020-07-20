Россия перебросит более 100 тысяч военных к границе Украины во время учений: что известно
Осенью Россия будет проводить активную фазу военных учений "Кавказ – 2020". К границе с Украиной перебросят около 120 тысяч военнослужащих, а также много техники и вооружения.
Учения проведут 21 – 26 сентября
Учения запланировали на 21 – 26 сентября. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию "Сегодня".
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Участие в активной фазе учений примут:
- 120 тысяч военных;
- 500 танков;
- 300 самолетов;
- 250 вертолетов;
- 50 кораблей;
- 5 подводных лодок;
- сотни единиц другой техники и вооружения.
Основные полигоны, которые будут привлечены, размещены в Южном военном округе. Учения российских войск, которые запланированы в этот летне-осенний период, будут проходить вблизи наших границ. Это и есть та угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины,
– подчеркнул Скибицкий.
Масштабы российских учений растут
В Минобороны отмечают, что ежегодно масштабы стратегических военных учений России увеличиваются. Даже по состоянию на сейчас активность у украинских границ не исчезает.
Например, в Ростовской области на полигонах Южного военного округа России, на морских полигонах в Черном море возле оккупированного Крыма,
– сообщил Скибицкий.