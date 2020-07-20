Росія перекине понад 100 тисяч військових до кордону України під час навчань: що відомо
Восени Росія проводитиме активну фазу військових навчань "Кавказ – 2020". До кордону з Україною перекинуть близько 120 тисяч військовослужбовців, а також багато техніки та озброєння.
Навчання проведуть 21 – 26 вересня
Навчання запланували на 21 – 26 вересня. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню "Сегодня".
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Участь в активній фазі навчань візьмуть:
- 120 тисяч військових;
- 500 танків;
- 300 літаків;
- 250 гелікоптерів;
- 50 кораблів;
- 5 підводних човнів;
- сотні одиниць іншої техніки та озброєння.
Основні полігони, які будуть залучені, розміщені у Південному військовому окрузі. Навчання російських військ, які заплановані в цей літньо-осінній період, проходитимуть поблизу наших кордонів. Це і є та загроза, яка чітко прописана у Воєнній доктрині України,
– наголосив Скібіцький.
Масштаби російських навчань зростають
У Міноборони зазначають, що щороку масштаби стратегічних військових навчань Росії збільшуються. Навіть станом на зараз, активність біля українських кордонів не зникає.
Зараз активність є. Наприклад, в Ростовській області на полігонах Південного військового округу Росії, на морських полігонах у Чорному морі біля окупованого Криму,
– повідомив Скібіцький.