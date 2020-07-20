Восени Росія проводитиме активну фазу військових навчань "Кавказ – 2020". До кордону з Україною перекинуть близько 120 тисяч військовослужбовців, а також багато техніки та озброєння.

Навчання проведуть 21 – 26 вересня

Навчання запланували на 21 – 26 вересня. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню "Сегодня".

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Участь в активній фазі навчань візьмуть:

120 тисяч військових;

500 танків;

300 літаків;

250 гелікоптерів;

50 кораблів;

5 підводних човнів;

сотні одиниць іншої техніки та озброєння.

Основні полігони, які будуть залучені, розміщені у Південному військовому окрузі. Навчання російських військ, які заплановані в цей літньо-осінній період, проходитимуть поблизу наших кордонів. Це і є та загроза, яка чітко прописана у Воєнній доктрині України,

– наголосив Скібіцький.

Масштаби російських навчань зростають

У Міноборони зазначають, що щороку масштаби стратегічних військових навчань Росії збільшуються. Навіть станом на зараз, активність біля українських кордонів не зникає.

Зараз активність є. Наприклад, в Ростовській області на полігонах Південного військового округу Росії, на морських полігонах у Чорному морі біля окупованого Криму,

– повідомив Скібіцький.

Зверніть увагу! Раніше міністр оборони України Андрій Таран відзвітував перед Верховною Радою про підготовку до можливого вторгнення Росії з кримського напрямку. Українські розвідники теж заявили, що очікують на військові провокації під час навчань "Кавказ – 2020".