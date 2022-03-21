Россия в переговорах с Украиной так и "не склонилась к дипломатии", – посол США в ООН

По мнению посла США в ООН, переговоры между Украиной и Россией являются односторонними. Страна-агрессор не склоняется ни к каким дипломатическим решениям.

Посол говорит, что переговоры между Украиной и Россией называет "попыткой". Об этом Линда Томас-Гринфилд заявила 20 марта.

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Томас-Гринфилд считает, что переговоры – важный фактор. Но пока Россия не склоняется ни к какой дипломатии.

Это, безусловно, важный фактор. И мы поддержали переговоры, которые президент Зеленский пытался провести с россиянами, и я употребляю это слово "попытка", потому что переговоры кажутся односторонними, и россияне не склонялись ни к какой возможности для переговорного и дипломатического решения,

– говорит посол США в ООН.

Посол добавляет, что мир еще до войны долго пытался договориться с Россией дипломатическим путем. Но на такое предложение они "не реагировали хорошо". Но в ООН надеются, что усилия Украины помогут прекратить войну.

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