Повезли офицеров, – Андрющенко сказал, что задумали россияне на фронте

Сейчас для врага в приоритете является Запорожское направление. В начале прошлой недели была зафиксирована переброска противником сил на Гуляйпольский отрезок, однако в конце – грузовики двинулись и на Бердянский.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, уточнив, что на Бердянский отрезок отправился личный состав противника для прохождения военной подготовки в учебных лагерях.

Запорожье и Донбасс: что транспортирует туда враг?

Учебные лагеря для российских новобранцев обустроены в Мариупольско-Бердянской агломерации. Они также есть в районе Приморска, Мелитополя.

Они явно повезли офицеров на ротацию. Тех, кто по сути является инструкторами. Куда делись те, которые там были раньше – открытый вопрос,

– озвучил Андрющенко.

По словам руководителя Центра изучения оккупации, согласно графику Россия также начала завозить новых контрактников, которые должны пройти соответствующую подготовку.

Бердянское направление – это не только сам Бердянск. Как пояснил Андрющенко, это еще и Токмак, Мелитополь, Васильевка. То есть ближе к линии фронта. Он отметил, что сейчас не видно тотального продолжения насыщения Гуляйпольского направления.

Андрющенко прогнозирует, что российские захватчики с потеплением начнут прощупывать украинскую оборону, надеясь, что повторится ситуация, которая ранее была с Гуляйполем, смогут найти слабое место, чтобы там попробовать наступать.

"Они смотрят на район города Орехов, от Васильевки на север на само Запорожье, чтобы продвинуться ближе к городу. Это приоритеты, которые абсолютно соответствуют тем переброскам сил, которые мы видели на прошлой неделе", – отметил Андрющенко.

Это, по его словам, свидетельствует о том, что в районе Гуляйполя ситуация понемногу стабилизировалась и этот населенный пункт отошел у врага на второй план.

Что происходит возле Гуляйполя: смотрите на карте

Обратите внимание! Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук констатирует, что Россия сконцентрирована на Запорожском направлении и именно его определила одним из основных для летней кампании. Он предположил, что оккупанты усилят давление на Ореховский отрезок и указал, что они имеют тактические продвижения на Гуляйпольском и Степногорском отрезках фронта.

Анализируя движения противника за последние семь дней, руководитель Центра изучения оккупации заметил, что усиленно перебрасывались средства и в Донецкую область. Грузовики ехали через Мариуполь, Новоазовск. К середине недели была крайне неблагоприятная погода, россияне пытались транспортировать живую силу, технику, БК, но случались пробки, ДТП. Сказались снег, гололед. Поэтому пришлось на определенное время остановиться.

Все, что они планировали перебрасывать в течение недели, по сути сделали за полтора суток. Это было большое количество грузовиков, автотехники и бронемашин. Все это поехало на север Донецкой области,

– рассказал Андрющенко.

Подытоживая, руководитель Центра изучения оккупации отметил, что пока сил в России для того, чтобы обеспечить интенсивность наступления, которое было во время боев за Авдеевку – нет.

Какой замысел у врага на весенне-летнюю кампанию?