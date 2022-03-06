Россия перекидывает в Украину войска с Кавказа, это для нее катастрофа: "сливают" Кадырова

Россия продолжает перекидывать в Украину свои оккупационные войска, которые уничтожаются здесь украинской армией. Тем самым Россия обнажает тылы в проблемных регионах, что может иметь для нее катастрофические последствия.

О проблемах внутри российских войск, которые перекидывают в Украину, рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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"Они из 10 армий, которые у них есть, 8 ввели сюда. Уже перекидывают войска с Кавказа, а это для них катастрофа. У них очень сильный конфликт между подразделениями, пригнанными с Кавказа, и российской армией. Потому что они обвиняют один одного, что подставляют под удар украинцев. И эти обвинения могут иметь определенные основания. Есть информация, что ФСБ решила "решить вопрос Кадырова", и ослабления его под шумок войны в Украине. И может сдавать маршруты кадыровских войск для того, чтобы наносить удары" , – рассказал Арестович.

В ночь на 6 марта украинская армия нанесла удар по позициям чеченских войск в Украине.

ФСБ "сливает" Кадырова

До этого информацию о том, что отдельные представители ФБС передают украинцам данные о войсках лидера Чечни Рамзана Кадырова, подтвердили и в украинской разведке. Российский фюрер Владимир Путин доверил Кадырову операцию по ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Для этого в Украину отправилась группа бойцов из Чечни. Но Путин приказал ФСБ контролировать деятельность Кадырова и его группы. И именно ФСБ решило "слить" эти данные.

"Не исключается, что, способствуя уничтожению элиты кадыровской гвардии, ФСБ РФ банально нанесло серьезный удар по позициям самого Кадырова в кремлевской башенной суете", – предположили в разведке.

Проблемы на Кавказе

Кроме того, переброска войск с Кавказа может начать беспорядки в этом регионе. Следовательно, там снова может начаться военный конфликт.

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