В Беларусь перекинули новый эшелон с 700 – 800 российскими оккупантами

Российская армия продолжает перекидывать своих военных в Беларусь. Так, в ночь на 7 января был отправлен на территорию республики еще один эшелон с захватчиками.

Это произошло в 02:10 по минскому времени. Напомним, что накануне в Беларусь перекинули еще не менее 50 единиц техники.

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В Беларусь перекинули еще эшелон с оккупантами

Как стало известно, через станцию Смоленск в направлении Беларуси прошел эшелон с 15 пассажирскими вагонами. Он прибыл на железнодорожную станцию Витебск. Отмечается, что на территорию республики перебросили 700 – 800 российских оккупантов.

Ночью 6 января в Беларусь по тому же маршруту прибыл похожий эшелон. Его заметили также в Витебске и там было 700 – 800 солдат.

Так, за последние два дня в Витебск могли перебросить по меньшей мере 1 400 – 1 600 российских захватчиков. 6 января местные жители заметили, что эти солдаты ходили группами по магазинам.



В Витебск прибыл эшелон с российскими оккупантами / Карта "Беларускі Гаюн"

Какую технику Россия перекинула в Беларусь