В Беларусь перекинули новый эшелон с 700 – 800 российскими оккупантами
Источник:"Беларускі Гаюн"
Российская армия продолжает перекидывать своих военных в Беларусь. Так, в ночь на 7 января был отправлен на территорию республики еще один эшелон с захватчиками.
Это произошло в 02:10 по минскому времени. Напомним, что накануне в Беларусь перекинули еще не менее 50 единиц техники.
Важно В Беларусь перебросили новую партию военной техники
В Беларусь перекинули еще эшелон с оккупантами
Как стало известно, через станцию Смоленск в направлении Беларуси прошел эшелон с 15 пассажирскими вагонами. Он прибыл на железнодорожную станцию Витебск. Отмечается, что на территорию республики перебросили 700 – 800 российских оккупантов.Важно! Ночью 6 января в Беларусь по тому же маршруту прибыл похожий эшелон. Его заметили также в Витебске и там было 700 – 800 солдат.
Так, за последние два дня в Витебск могли перебросить по меньшей мере 1 400 – 1 600 российских захватчиков. 6 января местные жители заметили, что эти солдаты ходили группами по магазинам.
В Витебск прибыл эшелон с российскими оккупантами / Карта "Беларускі Гаюн"
Какую технику Россия перекинула в Беларусь
- Недавно в Беларусь из России был доставлен очередной эшелон с военной техникой. В эшелоне прибыло около 43 единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды.
- Также в Беларусь поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин.
- Обратите внимание, что Россия может готовить очередное обострение войны в феврале, когда будет год полномасштабного вторжения. Страна-агрессор любит символы, а Владимиру Путину нужно что-то показывать.