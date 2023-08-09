Американский институт изучения войны сообщил, что оккупанты спрятали в давно не используемом Международном порту Луганска до 16 вертолетов.
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Что показывают спутниковые фото
Так, спутниковые фото свидетельствуют, что российские власти недавно расположили в аэропорту оккупированного Луганска от 12 до 16 своих вертолетов. Эти вертолеты находятся вне зоны действия украинских HIMARS и ПЗРК.
Однако аналитики заметили, что вывод из строя этих вертолетов заставит российские войска освободить аэропорт и тем самым замедлит материально-техническое обеспечение России.
Аэропорт не работает с 2014 года, однако в этом году он был перепрофилирован на вертолетную базу для операций по Донецко-Луганскому фронту. В среднем ежедневно там находится 12 – 16 вертолетов. Периметр аэродрома усиленно охраняется средствами ПВО, однако непроницаем. Уничтожение аэродрома замедлит логистику и время реагирования в Донецкой и Луганской областях,
– отметили аналитики.
Они добавили, что для того, чтобы достать этот аэродром, нашим защитникам нужно дальнобойное вооружение с радиусом действия более 105 километров.
Спутниковые фото аэродрома в Луганске:
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