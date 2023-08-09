Американський інститут вивчення війни повідомив, що окупанти заховали у Міжнародному порту Луганська, який давно не використовується, до 16 гелікоптерів.
Дивіться також Росія зняла зі збереження близько 40% старих танків
Що показують супутникові фото
Так, супутникові фото свідчать, що російська влада нещодавно розташувала в аеропорту окупованого Луганська від 12 до 16 своїх гелікоптерів. Ці гелікоптери перебувають поза зоною дії українських HIMARS і ПЗРК.
Однак аналітики зауважили, що виведення з ладу цих вертольотів змусить російські війська звільнити аеропорт і тим самим сповільнить матеріально-технічне забезпечення Росії.
Аеропорт не працює з 2014 року, проте цього року його перепрофілювали на вертолітну базу для операцій по Донецько-Луганському фронту. У середньому щодня там перебуває 12 – 16 гелікоптерів. Периметр аеродрому посилено охороняється засобами ППО, проте не є непроникним. Знищення аеродрому сповільнить логістику та час реагування у Донецькій та Луганській областях,
– зазначили аналітики.
Вони додали, що для того, щоб дістати цей аеродром, нашим захисникам потрібне далекобійне озброєння з радіусом дії понад 105 кілометрів.
Супутникові фото аеродрому в Луганську:
ЗСУ нищать ворожі вертольоти
- Зранку 9 серпня українські військові збили ворожий гелікоптер. Його тип ще встановлюють. Чи живі російські пілоти, які перебували в кабіні, наразі також не відомо.
- 7 серпня в Роботине Запорізької області бійці 47 окремої механізованої бригади збили ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор".
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив щонайменше 312 гелікоптерів різних типів.