Россия перенаправляет по железной дороге военную технику в пограничные с Украиной районы, – Генштаб

Уже 67 сутки Украина защищает свою землю от российских захватчиков. Впрочем, враг не оставляет попыток захватить украинские территории.

В частности, перенаправляет по железной дороге военную технику в приграничные с Украиной районы. Об этом свидетельствуют оперативные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 1 мая.

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Россия перенаправляет по железной дороге военную технику в пограничные с Украиной районы

Как сообщают в Генштабе, в приграничные с Украиной районы железной дорогой перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном и Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника.

Оккупанты делают это для наращивания темпов наступательной операции.

Беларусь продолжает прикрытие границы в двух областях

Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси не прекращают прикрытие границы в двух областях:

Брестской

Гомельской

Ракетные удары из Беларуси и провокации

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что и дальше сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Беларуси.

Также противник может пытаться улучшить ход своей спецоперации с помощью провокаций на указанном участке государственной границы Украины.

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