В Россию поступают огромные поставки этих снарядов, хотя они имеют очень низкое качество. OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко объяснил 24 Каналу, пока Россия сможет пользоваться запасами КНДР.

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Не точностью, а количеством

Британская газета The Times написала, что половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия на поле боя, поступают к ним из Северной Кореи. Это свидетельствует о том, что российские запасы, как бы этим не пытались пугать, не являются бесконечными.

Впрочем, возможность Кремля закрывать свои потребности через КНДР представляется угрожающей перспективой.

Россия сможет пользоваться запасами Северной Кореи до тех пор, пока Северная Корея сможет поставлять их России без угрозы для собственной безопасности. Или до потенциальной войны условно с Южной Кореей. Никто же не знает, что в голове у Ким Чен Ына,

– подчеркнул Виталий Кононученко.

Артиллерийские снаряды КНДР, в частности, 152-го калибра, имеют крайне низкое качество. Об этом писала как западная пресса, так и даже сами оккупанты.

"Некоторые российские военные в своих блогах писали, что для того, чтобы выстрелить из гаубицы 152-м северокорейским снарядом, они берут трос 2 – 3 метра, чтобы можно было отойти дальше от гаубицы и только тогда выпустить снаряд. Потому что очень высокий процент разрывов снарядов в стволах. То есть их качество минимальное", – рассказал OSINT-аналитик.

Кроме того, россиянам приходится проводить новые расчеты, стреляя северокорейскими снарядами из российских или советских гаубиц. Иначе они просто не будут попадать в цель так, как непосредственно российские снаряды. А низкое качество, к тому же, требует большего количества этих снарядов, чтобы проводить эффективную работу.

Важно! Несмотря на сомнительное качество снаряды из Северной Кореи все же создают проблемы на фронте. Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк объяснил, что от КНДР в Россию поступают едва ли не крупнейшие поставки оружия. Проблему признал и глава ГУР МО Кирилл Буданов, заметив, что снаряды от Северной Кореи действительно влияют на интенсивность боевых действий.