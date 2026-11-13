Будут маскироваться под волонтеров: в АТЕШ раскрыли план оккупантов в отношении Константиновки

Российские военные планируют использовать так называемую гуманитарную миссию для проникновения в Константиновку в Донецкой области. Захватчики хотят под видом волонтеров в гражданской одежде занять позиции на восточной окраине города.

Как сообщает движение АТЕШ со ссылкой на агентов в рядах группировки войск "Центр", командующий 8-й общевойсковой армией России на Донецком направлении активно добивается разминирования подступов к городу. Чтобы незаметно завести штурмовиков в серую зону, вражеское командование пытается любым способом согласовать официальный коридор.

Вражеские штурмы не приносят результатов

По замыслу захватчиков, российские военные в гражданской одежде должны проникнуть в район под видом сотрудников или волонтеров миссии. После инфильтрации подразделения планируют закрепиться на передовых позициях и постепенно продвигаться дальше вглубь городской застройки.

Один из военнослужащих штаба оккупантов подробно описал истинные намерения своего командования, отметив провал предыдущих попыток наступления.

Прямой штурм не приносит результата из-за высоких потерь. Если удастся продавить гуманитарный коридор, планируется завести группы под видом гражданских лиц, но фактическая задача – создать плацдарм на восточной стороне,

– отметил российский военный.

Использование гуманитарного прикрытия для ведения военных операций прямо нарушает нормы международного гуманитарного права, которые строго запрещают вероломство в вооруженных конфликтах.

Несмотря на подготовку врага, в АТЕШ заверили, что замысел командования захватчиков был своевременно раскрыт, а собранная информация уже передана Силам обороны Украины.

Попытки манипуляций гуманитарным прикрытием

Подобный сценарий российские войска ранее уже реализовывали во время перемирия с 27 октября по 1 ноября 2026 года в Олешках в Херсонской области.

Тогда прекращение огня и гуманитарные предлоги захватчики использовали для скрытой перегруппировки сил, возвращения утраченных позиций и обустройства новых точек для операторов беспилотников.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Путин публично выступил с предложением организовать гуманитарную миссию в город по примеру Олешек.

В ответ на это в Офисе Президента Украины предупредили относительно возможного использования такой инициативы для переброски российских сил.

Также ранее мы сообщали, что военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала назвал заявления Кремля ловушкой. По его словам, заявления Москвы о якобы установленном контроле над Константиновкой не соответствуют действительности, а подобные инициативы призваны скрыть пробуксовку российского наступления.