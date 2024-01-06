Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что говорится не о платном размещении материала или использовании агентов влияния. Россия планирует целый комплекс мер, поэтому часто люди могут даже не догадываться, что враг их использует "вчеру".

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Что говорят в разведке о новых операциях Кремля

В разведке рассказали, что Россия в середине декабря 2023 года провела заседание так называемого института стран СНГ. Кроме обсуждения боевых действий в Украине там призвали провести очередную мощную информационно-психологическую кампанию против высшего военно-политического руководства Украины, используя тему "очередных президентских выборов". Целью врагов является дестабилизация ситуации, демотивация общества и попытка посеять расколы.

Такие операции россияне реализуют и наружу, чтобы ослабить финансовую и безопасность поддержки Украины в мире или усложнить дальнейшее оказание этой поддержки,

– рассказал Андрей Юсов.

По его словам, Россия производит комбинированные операции. В частности, комплексная работа по проведению мероприятий и на линии фронта и привлечению агентуры.

"Она может включать разные элементы – от информационных кампаний до ракетных ударов. Но это все объединено единственным замыслом. С ноября эта активность продолжается", – заявил Юсов.

По его словам, среди ключевых целей врага:

срыв мобилизации,

содействие масштабному выезду населения из Украины,

инспирация расколов по региональному принципу. Якобы "Юго-восток воюет за интересы бандеровцев", "Галичина без сепаратистов уже давно вступила в ЕС", "В Киеве не мобилизуют — все гуляют и веселятся".

В разведке говорят, что Россия активно пытается построить информационную сеть для работы в Украине, привлекая лидеров общественного мнения, экспертов, комментаторов, блогеров, политологов.

Андрей Юсов рассказал, что Кремль делает ставку не на откровенно пророссийский сегмент, ведь такие люди в настоящее время не оказывают влияния.

Через посредников, подставные структуры ищут выходы на украиноязычный сегмент, людей с соответствующим бэкграундом, возможно даже активистов и участников боевых действий,

– объяснил представитель разведки.

По его словам, это оккупанты делают не прямо, то есть человек может не понимать, что его пытаются втянуть в реализацию тех или иных замыслов.

Враг готовит операцию для иностранных СМИ

В Главном управлении разведки подтвердили, что оккупанты готовят дезинформационную кампанию для иностранных СМИ против высшего руководства Украины.

Она будет содержать уже известные месседжи, которые раньше использовались для ослабления позиций Украины на международной арене. Хотя некоторые оккупанты будут пытаться подать в новой обертке.

Это тезисы о "чрезмерной коррумпированности" Украины, отсутствии мотивации украинцев к сопротивлению, кратное повторение тезиса "Украина – failed state", немотивированность украинской армии и другие темы, которые российская пропаганда представляет как "факты", чтобы внести раскол между Украиной и нашими союзниками,

– объяснил Андрей Юсов.

По его словам, они даже знают, через какие издания будет реализована эта волна дезинформации. Однако пока не разглашают, о каких СМИ говорится.

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