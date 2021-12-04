Россия планирует наступление на Украину с 175 тысячами военных, – The Washington Post
Источник:The Washington Post
Американская разведка установила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. В начале 2022 года Россия может применить 175 тысяч военных.
Агрессор может направить в Украину 100 батальонов
Количество военных, которые могут использовать для наступления, вдвое превышает численность российских войск, что наблюдали у границ Украины весной. Об этом издание заявило со ссылкой на официальные лица США, а также документы разведки.
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Планы включают в себя широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику,
– говорится в сообщении.
Издание также получило спутниковые снимки, на которых видно, что российские войска сосредотачиваются в 4 местах: на территории России и временно оккупированном Крыму. Кстати, в Беларуси их нет.
Согласно документам, сейчас у границ Украины есть 70 тысяч военных и 50 батальонов. Однако это количество будет наращиваться.
Где Россия разместила свои войска / Фото The Washington Post
Кремль хочет создать ощущение неопределенности
Агрессор планирует передвигаться от границы и к границе, чтобы скрыть истинные намерения и создать ощущение неопределенности. Кроме того, российские военные могут оставлять оборудование на тренировочных объектах, чтобы быстро приступить к атаке на Украину.
Перед возможным вторжением Россия проводит пропагандистскую кампанию. В частности, увеличивает количество материалов, порочащих Украину и НАТО. Все для того, чтобы в эскалации впоследствии обвинить Киев.
Главное о войсках России у границы Украины
- Первыми о стягивании российских войск к границе нашей страны заявили именно американские СМИ. Они подчеркнули, что такая информация вызвала озабоченность у чиновников США.
- По словам министра обороны Алексея Резникова, агрессор стянул к границе более 94 тысяч военных. Однако политик подчеркнул, что эскалация – это только возможное развитие событий, но не обязательное.
- Украинская разведка считает, что самое вероятное время наступления – январь – февраль 2022 года.
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