Россия планирует привлечь наиболее подготовленные воинские части Беларуси для наступления

Несмотря на то, что российские "орки" теряют наступательный потенциал, они продолжают бомбить украинские города. В том числе и из Беларуси.

Войска Путина продолжают наносить огневое поражение в военных и гражданских объектах. Кроме этого, враг продолжает вести разведку самолетами КПС ВС РФ, в том числе и с использованием воздушного пространства Беларуси.

Не простим Россия напала на Украину: хронология основных событий

Наступательный потенциал России почти исчерпан – Путин привлечет войска Лукашенко

Владимир Путин пока не оставляет стремлений захватить Украину. В Генштабе ВСУ убеждены, что агрессор может привлекать наиболее подготовленные воинские части Беларуси, поскольку они уже заканчивают сосредоточение рядом с нашей границей.

Учитывая, что противник не покидает стремлений к достижению своей цели, а собственный наступательный потенциал почти исчерпан, он планирует привлечь наиболее подготовленные воинские части Республики Беларусь, которые завершают сосредоточение вдоль Государственной границы Украины,

– говорится в сообщении Генштаба.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!