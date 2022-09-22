Страны G7 заявили, что не будут признавать какие-либо "референдумы" оккупантов в Украине

Представители G7 подчеркнули, что любые государства должны воздерживаться от угроз силой или ее применения против суверенитета и территориальной целостности других стран. Этот принцип является фундаментальной частью международного права и закреплен в Уставе ООН.

В ходе сегодняшней встречи в Нью-Йорке представители G7 решительно осудили заявление россии о проведении фиктивных референдумов на суверенной украинской территории, временно находящейся в оккупации.

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Эти "референдумы" не могут быть справедливыми

Лидеры "Большой семерки" подчеркнули, что любые референдумы на временно оккупированных территориях, проводимые в условиях присутствия российских военных, а также референдумы на фоне устрашения и насильственной депортации не могут быть свободными или справедливыми.

Любая аннексия украинской территории станет грубым нарушением суверенитета Украины и ООН. Поэтому G7 призвали все государства осуждать любые референдумы на территориях, захваченных россией, и не признавать их результаты.

Россия должна немедленно прекратить агрессию, вывести свои войска и военную технику из Украины и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ,

– говорится в сообщении.

Кроме того, мировые лидеры призвали россию немедленно прекратить фильтрационные операции и принудительную депортацию украинских граждан в страну-агрессора.

Украина имеет право защищаться от российской агрессии

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и Верховный представитель подтвердили законное право Украины защищать себя от неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны россии. Украина вправе восстановить полный контроль над своей территорией в пределах ее международно признанных границ вооруженным путем.

Кроме того, мировые лидеры приветствовали мужество и успехи Вооруженных Сил Украины в нынешнем контрнаступлении.

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