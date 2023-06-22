Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, Зеленский мог получить информацию от разведки США.
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Факторы, которые могут сдержать Путина
Пионтковский отметил, что верит в возможность теракта на Запорожской ГЭС. Путин, которые понимает, что будет наказан за ядерный удар, захочет совершить какой-нибудь теракт. Ранее он уже отдал приказ подоррвать Каховскую ГЭС.
Как считает оппозиционер, все-таки есть факторы, которые могут сдержать российского диктатора. В первую очередь это то, что Зеленский публично объявил, что располагает информацией о намерениях оккупантов.
Также, по мнению публициста, это подробный анализ издания The New York Times, данные Норвегии и США о том, что подрыв Каховской ГЭС совершила именно Россия.
Сейчас уже на 100% ясно, что Каховская ГЭС была подорвана только изнутри именно российской стороной. Снова выкрутиться у них уже не получится,
– добавил он.
Пионтковский о вероятности теракта на ЗАЭС: смотрите видео
Россия готовит теракт на ЗАЭС: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит террористический акт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Страна-агрессорка все подготовила для этого.
- В Кремле отреагировали на заявление Зеленского. Спикер Путина Дмитрий Песков оправдывался, что слова украинского лидера – вроде бы ложь.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как западные партнеры могут предотвратить теракт на ЗАЭС. Лучшим способом он назвал предоставление Украине оружия, необходимого для того, чтобы выгнать Россию со своей территории.
- По мнению Кулебы, России будут направлены четкие предупреждения о последствиях такого шага.
Что следует делать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 Канала