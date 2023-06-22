Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, Зеленский мог получить информацию от разведки США.

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Факторы, которые могут сдержать Путина

Пионтковский отметил, что верит в возможность теракта на Запорожской ГЭС. Путин, которые понимает, что будет наказан за ядерный удар, захочет совершить какой-нибудь теракт. Ранее он уже отдал приказ подоррвать Каховскую ГЭС.

Как считает оппозиционер, все-таки есть факторы, которые могут сдержать российского диктатора. В первую очередь это то, что Зеленский публично объявил, что располагает информацией о намерениях оккупантов.

Также, по мнению публициста, это подробный анализ издания The New York Times, данные Норвегии и США о том, что подрыв Каховской ГЭС совершила именно Россия.

Сейчас уже на 100% ясно, что Каховская ГЭС была подорвана только изнутри именно российской стороной. Снова выкрутиться у них уже не получится,

– добавил он.

Пионтковский о вероятности теракта на ЗАЭС: смотрите видео

Россия готовит теракт на ЗАЭС: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит террористический акт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Страна-агрессорка все подготовила для этого.

В Кремле отреагировали на заявление Зеленского. Спикер Путина Дмитрий Песков оправдывался, что слова украинского лидера – вроде бы ложь.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как западные партнеры могут предотвратить теракт на ЗАЭС. Лучшим способом он назвал предоставление Украине оружия, необходимого для того, чтобы выгнать Россию со своей территории.

По мнению Кулебы, России будут направлены четкие предупреждения о последствиях такого шага.

Что следует делать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 Канала