Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, Зеленський міг отримати інформацію від розвідки США.

До теми Зеленський заявив, що Росія готує теракт на ЗАЕС: що брешуть у Путіна

Фактори, що можуть стримати Путіна

Піонтковський зазначив, що вірить у можливість теракту на Запорізькій ГЕС. Путін, який розуміє, що буде покараний за ядерний удар, захоче вчинити якийсь теракт. Раніше він вже наказав підірвати Каховську ГЕС.

Як вважає опозиціонер, все-таки є фактори, які можуть стримати російського диктатора. Насамперед це те, що Зеленський публічно оголосив, що має інформацію про наміри окупантів.

Також, на думку публіциста, це детальний аналіз видання The New York Times, дані Норвегії та США про те, що підрив Каховської ГЕС зробила саме Росія.

Зараз вже на 100% зрозуміло, що Каховська ГЕС була підірвана тільки зсередини саме російською стороною. Знову викрутитись у них вже не вийде,

– додав він.

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Росія готує теракт на ЗАЕС: що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує терористичний акт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Країна-агресорка усе підготувала для цього.

У Кремлі відреагували на заяву Зеленського. Речник Путіна Дмітрій Пєсков виправдовувався, що слова українського лідера – начебто брехня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, як західні партнери можуть запобігти теракту на ЗАЕС. Найкращим способом він назвав надання Україні зброї, яка необхідна для того, щоб вигнати Росію зі своєї території.

На думку Кулеби, Росії будуть надіслані чіткі попередження про наслідки такого кроку.

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