Неожиданный поворот: Россия больше не теряет танки на фронте, – OSINT-аналитик
16 марта, 11:39
Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Россия почти прекратила терять танки на фронте.
  • Аналитик объяснил это изменением тактики противника на поле боя.

В последнее время Россия почти прекратила терять танки на фронте. В ежедневных отчетах Генштаба теперь редко можно увидеть новые уничтоженные единицы этого вида военной техники.

Это явление, вероятно, можно объяснить отказом России от использования танков в штурмовых операциях. Об этом в соцсети "X" пишет OSINT-исследователь Ричард Верекер.

Почему Россия почти не теряет танки на фронте?

По его данным, на основе фото и видео из открытых источников, в январе оккупанты потеряли 14 танков, а в феврале – только 5.

Для сравнения, в марте 2022 года Россия потеряла 278 танков. Это самый большой показатель за все время войны. В последующие месяцы боевых действий вражеские потери в танках часто измерялись десятками или сотнями. Впрочем, начиная со второй половины 2025 года, они упали до 27 – 41 в месяц.

Верекер заметил, что он не знает точной причины уменьшения потерь оккупантов в танках. Аналитик предполагает, что это может быть связано с изменением тактики противника на поле боя и меньшим количеством открытых фотографий, поскольку медиа сейчас уделяют больше внимания Ирану.

Также аналитик констатирует, что новые танки Т-90 из списка потерь исчезли – последний случай их уничтожения зафиксирован три месяца назад.

Потери танков Россией за последние месяцы / x.com/verekerrichard1

Сколько у врага тяжелой техники?

  • Россия почти исчерпала запасы относительно современных танков. На базах хранения осталась преимущественно очень старая техника или машины, которые уже сложно восстановить.

  • До полномасштабной войны основу российских резервов составляли танки T-72 и T-80. Однако большинство пригодных к ремонту машин уже сняли с хранения и отправили на фронт. Из-за этого старые T-62 стали последним крупным резервом.

  • По оценке аналитика, на складах оставалось примерно: 112 танков T-55; 784 T-62; 449 T-64 (их Россия почти не может ремонтировать); 452 ранние T-72; 188 T-72Б; 141 T-80. При этом многие T-72Б и T-80, которые формально еще есть на складах, находятся в очень плохом состоянии. Поэтому российская армия вынуждена полагаться преимущественно на устаревшие T-62.

  • По мнению эксперта, более новые модели в России почти закончились: T-90 фактически нет, T-80 осталось лишь около 8% от первоначального количества, а T-72 потеряно более 2000.