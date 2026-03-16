Неожиданный поворот: Россия больше не теряет танки на фронте, – OSINT-аналитик
В последнее время Россия почти прекратила терять танки на фронте. В ежедневных отчетах Генштаба теперь редко можно увидеть новые уничтоженные единицы этого вида военной техники.
Это явление, вероятно, можно объяснить отказом России от использования танков в штурмовых операциях. Об этом в соцсети "X" пишет OSINT-исследователь Ричард Верекер.
Почему Россия почти не теряет танки на фронте?
По его данным, на основе фото и видео из открытых источников, в январе оккупанты потеряли 14 танков, а в феврале – только 5.
Для сравнения, в марте 2022 года Россия потеряла 278 танков. Это самый большой показатель за все время войны. В последующие месяцы боевых действий вражеские потери в танках часто измерялись десятками или сотнями. Впрочем, начиная со второй половины 2025 года, они упали до 27 – 41 в месяц.
Верекер заметил, что он не знает точной причины уменьшения потерь оккупантов в танках. Аналитик предполагает, что это может быть связано с изменением тактики противника на поле боя и меньшим количеством открытых фотографий, поскольку медиа сейчас уделяют больше внимания Ирану.
Также аналитик констатирует, что новые танки Т-90 из списка потерь исчезли – последний случай их уничтожения зафиксирован три месяца назад.
Потери танков Россией за последние месяцы / x.com/verekerrichard1
Сколько у врага тяжелой техники?
Россия почти исчерпала запасы относительно современных танков. На базах хранения осталась преимущественно очень старая техника или машины, которые уже сложно восстановить.
До полномасштабной войны основу российских резервов составляли танки T-72 и T-80. Однако большинство пригодных к ремонту машин уже сняли с хранения и отправили на фронт. Из-за этого старые T-62 стали последним крупным резервом.
По оценке аналитика, на складах оставалось примерно: 112 танков T-55; 784 T-62; 449 T-64 (их Россия почти не может ремонтировать); 452 ранние T-72; 188 T-72Б; 141 T-80. При этом многие T-72Б и T-80, которые формально еще есть на складах, находятся в очень плохом состоянии. Поэтому российская армия вынуждена полагаться преимущественно на устаревшие T-62.
По мнению эксперта, более новые модели в России почти закончились: T-90 фактически нет, T-80 осталось лишь около 8% от первоначального количества, а T-72 потеряно более 2000.