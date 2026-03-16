Неожиданный поворот: Россия больше не теряет танки на фронте, – OSINT-аналитик

В последнее время Россия почти прекратила терять танки на фронте. В ежедневных отчетах Генштаба теперь редко можно увидеть новые уничтоженные единицы этого вида военной техники.

Это явление, вероятно, можно объяснить отказом России от использования танков в штурмовых операциях. Об этом в соцсети "X" пишет OSINT-исследователь Ричард Верекер.

Почему Россия почти не теряет танки на фронте?

По его данным, на основе фото и видео из открытых источников, в январе оккупанты потеряли 14 танков, а в феврале – только 5.

Для сравнения, в марте 2022 года Россия потеряла 278 танков. Это самый большой показатель за все время войны. В последующие месяцы боевых действий вражеские потери в танках часто измерялись десятками или сотнями. Впрочем, начиная со второй половины 2025 года, они упали до 27 – 41 в месяц.

Верекер заметил, что он не знает точной причины уменьшения потерь оккупантов в танках. Аналитик предполагает, что это может быть связано с изменением тактики противника на поле боя и меньшим количеством открытых фотографий, поскольку медиа сейчас уделяют больше внимания Ирану.

Также аналитик констатирует, что новые танки Т-90 из списка потерь исчезли – последний случай их уничтожения зафиксирован три месяца назад.

Потери танков Россией за последние месяцы / x.com/verekerrichard1

Сколько у врага тяжелой техники?