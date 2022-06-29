Зеленский резко отреагировал на почтение Россией памяти убитых украинцев во время Совбеза ООН

Совбез ООН 28 июня почтил минутой молчания память украинцев, которых убила Россия. Представители страны-оккупанта в который раз шокировали своим цинизмом и поднялись с мест.

Владимир Зеленский резко отреагировал на это во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Украинский лидер рассказал, что, прежде чем подняться, члены российской делегации оглянулись на всех присутствующих в зале Совбеза.

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Члены российской делегации оглянулись на всех присутствующих в зале Совбеза и тоже решили подняться – просто чтобы не выглядеть убийцами откровенно. Но все знают, что это именно российский террор, именно российское государство убивает ни в чем не повинных людей на этой войне.

– заявил Зеленский.

Украинский лидер призвал:

остановить российские манипуляции (воспользовавшись механизмами Устава ООН);

создать специальный трибунал по расследованию действий российских захватчиков в Украине.

Главное о внеочередном заседании Совбеза ООН

Внеочередное заседание Совбеза ООН 28 июня созвали из-за удара России по ТРЦ в Кременчуге. Зеленский во время выступления заявил, что страна-оккупант должна перестать убивать.

Президент подчеркнул: Россия – страна-террорист – не должна быть в Совбезе ООН. Ей там не место.

Зеленский предупредил, что, если не остановить Россию сейчас, она может направить свою террористическую деятельность также на другие страны Европы и Азии. Необходимо немедленно действовать.

Также Зеленский напомнил, что ООН возлагает на Совбез "главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности".

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