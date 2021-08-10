Инициатором дела является украинская сторона. Киев еще в июне 2018 года прислал в суд ООН соответствующий меморандум.

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Детали меморандума от Украины

В нем (меморандуме – 24 канал) Украина утверждает, что Россия систематически нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации,

– напомнили в ведомстве.

Там также отметили, что в ноябре 2019 года суд ООН принял решение, которым отверг все предварительные возражения России о наличии у суда юрисдикции. В то же время суд постановил рассматривать претензии Украины по существу. Поэтому Россию обязали предоставить объяснения по существу заявленных Украиной требований.

"Россия стала первым государством за всю историю существования международного суда ООН, которое обязано предоставить объяснения по существу заявленных претензий относительно нарушений двух конвенций", – говорится в сообщении.

Россия представила суду контрмеморандум

В контрмеморандуме Россия отрицает финансирование террористов на оккупированном Донбассе и поставки им оружия. Кроме того, Москва намерена обжаловать доказательства Украины о том, что Россия проводила кампании культурного уничтожения сообществ крымских татар и украинцев с начала оккупации Крымского полуострова.

Не возникает сомнений, что все ответы и аргументы, заявленные Россией в ее контрмеморандуме, будут признаны судом необоснованными,

– отметили в МИД Украины.

Там заверили, что Украина и в дальнейшем будет активно работать и отстаивать свою позицию в пределах судебного процесса в международном суде ООН о нарушении Россией двух конвенций.

Обратите внимание! Ранее Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с обвинениями Украины. Все претензии Кремля повторяют тезисы российской пропаганды – мол, именно украинская сторона нарушает права людей на Донбассе и виновна в вооруженном конфликте. ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, но отказался применять необходимые обеспечительные меры.