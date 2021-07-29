У самій Росії конституція дозволяє взагалі не виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Тобто Кремль скаржиться на Україну в суд, який сам же відверто зневажає.

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Ця скарга до ЄСПЛ – перша в історії Росії. Україна – єдина країна, на яку поскаржилася Москва. Мабуть, від особливо палких братніх почуттів.

Росія перекладає відповідальність на Україну

Текст скарги дуже об'ємний, тому ми не будемо цитувати його цілком. Але суть цього документа коротко, у тезах, викладена на сайті російської генеральної прокуратури. Із цього повідомлення ми і можемо у загальних рисах дізнатися, в чому ж конкретно Росія звинувачує Україну.

Наприклад, у першому пункті Кремль покладає відповідальність на владу України за загибель людей, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми, що в тому числі мали місце на Майдані в 2014 році.



Революция Достоинства 2014 года в Украине / Фото Getty Images

Однак на той момент, як відомо, при владі в Україні був зовсім не Володимир Зеленський та навіть не Петро Порошенко, а Віктор Янукович. Саме Янукович повинен нести відповідальність за масові розстріли. Щоправда, перебуває він у Росії, яка відмовляється видавати його українському суду.

Кремль також звинуватив Україну в переслідуванні інакодумців, політиків і журналістів. Хоча в самій Росії і на захоплених нею територіях України інакомислячих не те що переслідують – з ними жорстоко розправляються, кидають їх у в'язниці і на підвали, а то і просто вбивають.

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Звинувачення в "дискримінації російськомовних"

Є у тексті скарги і вже набридлі звинувачення в дискримінації російськомовного населення. Однак найбільш безправне російськомовне населення проживає саме на тих територіях, які захоплені Росією.

В Україні російськомовне населення має право вільно пересуватися, ходити на мітинги, голосувати на виборах і навіть критикувати владу. На підконтрольній Росії території Донбасу у громадян такі права давно відібрали.

Катастрофа малайзійського "Боїнга-777"

Росія звинувачує Україну у катастрофі малайзійського "Боїнга-777" над Донбасом влітку 2014 року. Російською там так і написано – "в крушении". Неначе "Боїнг" не збили, а він сам по собі цього "краху" зазнав.



"Боинг-777" сбили над Донбассом из российского "Бука"/ Фото Getty Images

Водночас у іншому європейському суді в Гаазі триває процес у справі цього ж "Боїнга", на якому демонструють докази російських військових злочинів. Зокрема записи прослушки переговорів російських бойовиків, які обговорюють знищення пасажирського авіалайнера з російського зенітного комплексу "Бук".

Навіщо Росії скарга в ЄСПЛ

Буквально по кожному пункту, який Росія інкримінує нам у своїй скарзі до ЄСПЛ, можна висувати звинувачення їй самій. Таке враження, що російські чиновники просто склали список власних злочинів в Україні, а потім просто приписали всі ці злочини нашій державі. Шансів на те, що суд стане на сторону Москви, практично немає. Очевидно, в Кремлі це також розуміють і на виграш не розраховують.

Скарга – лише частина інформаційної війни проти України. І яке б рішення не виніс суд, в Росії будуть використовувати це на свою користь.

Поки триватиме розгляд, вся пропагандистська машина Кремля буде смакувати власні звинувачення і продовжувати нагнітати антиукраїнську істерію. Якщо ж Кремлю просто відмовлять у задоволенні позову, то пропаганда буде проклинати Захід і звинувачувати його в упередженості та ненависті до росіян. Як це в основному і відбувалося досі.

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Що робити з усім цим нам в Україні? Спокійно відбивати ці інформаційні атаки і продовжувати збирати докази російської військової присутності та російських військових злочинів. Чим більше таких доказів збере українська сторона, тим складніше Кремлю буде вести свою інформаційну війну.