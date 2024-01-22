Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, писатель и российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов. Он убежден, что протесты в Башкортостане еще могут разгореться в будущем, потому что местные действительно недовольны Москвой.
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Силовое подавление протестов может навредить режиму
Башкиры всегда были очень "послушными", потому что они очень консервативны и даже патриархальны. К примеру, там принято слушаться старших людей и руководство, чего башкиры ревностно придерживались.
"Решением (подавить протесты силой – 24 Канал) Россия стреляет себе в ногу, таща в камеры временного содержания не тех, кого раньше. Не либералов, ученых или студентов, а народ из глубинки, который всегда давал немало голосов Путину на любых выборах ", – отметил Мурзагулов.
Теперь эти почти полмиллиона граждан очень остро реагируют на несправедливость, которую совершили в отношении их силовики Путина. Ведь очень некрасиво людей, которые всегда поддерживали власть, массово затаскивать в воронки и бить дубинками. Теперь даже те башкиры, которые сражаются в российской армии, существенно возмущены действиями Кремля.
"Именно поэтому (подавление протестов в Башкортостане – 24 Канал) – это не победа Путина в его войне против людей глубинки. Это просто их передышка, и она не будет очень длинной. Повод (для этого протеста – 24 Канал) – заключение активиста на 4 года, но найдутся и другие поводы", – уверен оппозиционер.
Что может произойти дальше
Такие протесты, которые прошли в Башкортостане, невозможно спланировать наперед. Потому этот протест действительно был низовым. Его вызвало возмущение простых людей, которым надоело, что Москва "выкачивает" все деньги из региона, из-за чего ему не хватает средств.
Как только случился повод, башкиры начали швырять камни в силовиков. И это происходило стихийно, ведь никак иначе такое количество людей в маленьком городе не объединилось.
"Сейчас (российские силовики – 24 Канал) "поддавят" эту стихию благодаря арестам и переквалификации административных дел в уголовные. Именно это они и делают в течение последних 3 дней с большой активностью. Но настанет такой момент, когда никто уже не будет обращать внимания, кого и куда "тянут", потому что все пойдут до конца", – поделился оппозиционер.
Протесты в Башкортостане: что известно
- В середине января в городе Баймак российский суд приговорил к 4 годам лишения свободы башкирского активиста, выступавшего против злоупотребления Россией недрами Башкортостана. Его обвинили в разжигании межнациональной розни, хотя это дело, вероятнее всего, было сфабриковано.
- Учитывая несправедливое решение суда, у здания, где выносили приговор, собрались тысячи башкиров. И когда российские силовики попытались вывезти активиста в тюрьму, начались стычки между ними и протестующими.
- Башкиры выходили на улицы Баймака, а также Уфы в течение нескольких дней, в течение которых правоохранители не сторонились применять к ним силу. Наконец, во время этих событий Кремль задержал десятки местных жителей.