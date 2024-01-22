Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, письменник та російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов. Він переконаний, що протести в Башкортостані ще можуть розгорітися в майбутньому, тому що місцеві дійсно не задоволені Москвою.

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Силове придушення протестів може нашкодити режиму

Башкири завжди були дуже "слухняними", тому що вони дуже консервативні й навіть патріархальні. Приміром, там заведено слухатися старших людей та керівництво, чого башкири ревно дотримувались.

"Рішенням (подавити протести силою – 24 Канал) Росія стріляє собі в ногу, тягнучи в камери тимчасового утримання не тих, кого раніше. Не лібералів, вчених або студентів, а народ з глибинки, який завжди давав чимало голосів Путіну на будь-яких виборах", – зазначив Мурзагулов.

Тепер же ці майже пів мільйона громадян дуже гостро реагують на несправедливість, яку вчинили щодо них силовики Путіна. Адже дуже некрасиво людей, які завжди підтримували владу, масово затягувати в автозаки й бити кийками. Тепер навіть ті башкири, які воюють в російській армії, суттєво обурені діями Кремля.

"Саме тому (подавлення протестів у Башкортостані – 24 Канал) – це не перемога Путіна у його війні проти людей глибинки. Це просто їхня передишка, і вона не буде дуже довгою. Привід (для цього протесту – 24 Канал) – ув'язнення активіста на 4 роки, але знайдуться й інші приводи", – переконаний опозиціонер.

Що може статися далі

Такі протести, які пройшли в Башкортостані, не можливо спланувати наперед. Тому цей протест дійсно був низовим. Його викликало обурення простих людей, яким набридло, що Москва "викачує" всі гроші з регіону, через що йому не вистачає коштів.

Щойно трапився привід, башкири почали жбурляти каміння в силовиків. І це відбувалося стихійно, тому що ніяк інакше така кількість людей в невеличкому містечку не об'єдналася.

"Зараз (російські силовики – 24 Канал) "піддушать" цю стихію завдяки арештам і перекваліфікації адміністративних справ на кримінальні. Саме це вони й роблять протягом останніх 3 днів із великою активністю. Але настане такий момент, коли ніхто вже не звертатиме уваги, кого й куди "тягнуть", бо всі підуть до кінця", – поділився опозиціонер.

Протести в Башкортостані: що відомо