Россия подстроилась под ожидания крымчан, – Казарин об оккупации просоветского полуострова

После оккупации в 2014 году, Крым просто вошел с Россией в резонанс. Однако до войны полуостров и Москва жили совершенно разными ценностями и видением.

Москва пыталась стать постсоветской, а полуостров упорно оставался советским. Такое мнение высказал Павел Казарин в своем блоге "Грани правды на 24 канале".

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Казарин об оккупации Крыма

По его словам, в 2014 году Кремль окончательно решил напомнить всем о былом советском величии. Крым просто "совпал" с Россией, вошел с ней в резонанс.

Для этого Крыму даже не пришлось меняться – это Россия подстроилась под его ожидания. Но так было не всегда. До войны Крым и Москва жили совершенно разной повесткой дня,

– отметил Казарин.

Он подчеркнул, что в России выросла популярность националистов, в Крыму так и не появилось ни одной национальной русской партии. Однако в 2014 году пророссийские крымчане поверили во Владимира Путина.

Почему крымчане поддерживали Кремль

По мнению Казарина, это обусловлено тем, что Крым остался советским. Крымчане продолжали верить в ту Россию, которая исчезла в 1991 году, после развала СССР. Однако она снова "встала из гроба" в 2014 году, во время оккупации полуострова.

Как отметил журналист, в Крым пришла Россия и принесла все то, о чем местные жители так долго мечтали. В частности, ощущение собственной нужности и значимости.

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