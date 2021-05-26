Москва намагалася стати пострадянською, а півострів вперто залишався радянським. Таку думку висловив Павло Казарін у своєму блозі "Грані правди на 24 каналі".

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Казарін про окупацію Криму

За його словами, у 2014 році Кремль остаточно вирішив нагадати всім про минулу радянську велич. Крим просто "співпав" з Росією, увійшов з нею в резонанс.

Для цього Криму навіть не довелося мінятися – це Росія підлаштувалася під його очікування. Але так було не завжди. До війни Крим і Москва жили абсолютно різним порядком денним,

– зазначив Казарін.

Він наголосив, що в Росії зросла популярність націоналістів, в Криму так і не з'явилося жодної національної російської партії. Однак у 2014 році проросійські кримчани повірили у Володимира Путіна.

Чому кримчани підтримували Кремль

На думку Казаріна, це зумовлено тим, що Крим залишився радянським. Кримчани продовжували вірити в ту Росію, яка зникла у 1991 році, після розвалу СРСР. Однак вона знову "встала з труни" в 2014 році, під час окупації півострова.

Як наголосив журналіст, у Крим прийшла Росія і принесла все те, про що місцеві жителі так довго мріяли. Зокрема, відчуття власної потрібності й значущості.

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