Россия действительно направила ноту всем странам, которые снабжают Украину оружием. Документ поступил, в том числе, в Соединенные Штаты.

Эту информацию подтвердила официальный представитель российского министерства иностранных дел Захарова. Об этом сообщают кремлевские пропагандисты.

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Россия направила ноту

Россия 12 апреля направила в США и страны НАТО дипломатическую ноту, обвинив их в нарушении "жестких принципов" перебрасывания вооружений в зоны конфликта и угрожая "непредсказуемыми последствиями".

Стоит отметить, что это произошло после того, как Джо Байден одобрил резкое расширение спектра поставляемых Украине вооружений.

гаубицы калибра 155 миллиметров,

беспилотники и бронетехнику,

дополнительные переносные зенитные и противотанковые средства.

Президент США также отметил, что этот пакет помощи будет включать в себя новые возможности, которые позволят помешать наступлению России на восток Украины.

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