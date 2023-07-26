Россия похищает и насильно депортирует пожилых украинцев. На вражеской территории их заставляют сдавать кровь для российских военных и оставляют умирать в агонии после неудачных медицинских процедур.

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Украли инвалидное кресло и документы

Изданию удалось пообщаться с теми, кто непосредственно пострадал от россиян, а также с родными, которые спасали своих близких с тыла врага.

К примеру, парализованного 65-летнего Олега Андреева из Мариуполя забрали российские оккупанты.

Его обнаружили в сгоревшем доме после мощного обстрела. Он лежал рядом с матерью, погибшей во время бомбежки.

Андреев рассказал, что его инвалидную коляску украл российский военный.

Его доставили в интернат в Макеевке, в оккупированной Донецкой области, где персонал "пренебрежительно относился" к нему.

У них почти не было ничего человеческого,

– сказал он о своих надзирателях.

Вместе с колесным креслом российский военный украл также и все документы Андреева. Из-за этого мужчина не мог даже сообщить дочери, что до сих пор жив, однако ей удалось узнать об этом самостоятельно и спасти отца.

"Они просто оставили парализованного человека без идентификационных документов", – сказала Джанин Андреева, его дочь.

Утраченные пальцы, унижение и отсутствие лечения

Оккупанты не спешили оказывать медицинскую помощь тем, кого похитили из Украины. Олег Андреев потерял пальцы ног, потому что был вынужден лежать на лестнице при -10C. Его можно было вылечить, однако россияне не были в этом заинтересованы. Врач согласился их удалить только, когда боль стала невыносимой.

Процедура прошла неудачно. По словам Андреева, его кости остались обнаженными.

Единственным лечением, которое он получал, была зелень, антисептик советских времен, который использовался для лечения небольших ран. Обезболивающих он не получал.

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Персонал тоже обращался со своими пациентами ужасно. Андреев рассказывает, что медсестра насмехалась над ним, когда ему нужна была помощь во время стирки.

По словам Андреева, его голову и лицо побрили без его разрешения. Персонал также забирал 70 процентов его пенсии.

В медицинском заведении Олег Андреев встретил своего друга, 61-летнего Игоря. В российской больнице он потерял возможность ходить из-за того, что его радикулит не лечили.

То, что оставалось от пенсии, Андреев тратил на еду для товарища.

"Пару раз он покупал мне клубнику и малину, представляете? Я был так счастлив в тот момент", – сказал он.

Как освобождают из российского плена

Освободить Олега Андреева его дочери помогла благотворительная организация Helping to Leave. Ей удалось это сделать только спустя несколько месяцев неудачных попыток.

Олегу Андрееву удалось спастись от России / Telegraph

Ее отцу удалось добраться до Киева. Он воссоединился со своей дочерью.

Он расплакался, рассказывая о своем опыте.

Это ужасно. Моя покойная бабушка всякий раз, когда мы праздновали, произносила тост: "Чтобы не было войны". Я всегда спрашивал себя, почему бабушка говорила это каждый раз в течение стольких лет. Теперь я знаю,

– сказал он.

Как принудительно выдают российское гражданство



Элла Исаева, работница благотворительной организации, утверждает, что у многих пациентов с инвалидностью, с которыми она работала, отобрали паспорта и принудительно предоставили российское гражданство.

Для того чтобы вернуть в Украину группу из пяти людей с инвалидностью в возрасте от 20 до 35 лет, понадобились недели. У них изъяли паспорта, когда отправляли в Воронеж из Каховки.

Двое мужчин, Александр и Богдан, сказали, что персонал заведения, где они находились, планировал признать их психически недееспособными.

Богдан ходит с помощью костылей. У него ДЦП. Александр же передвигается в колесном кресле и не имеет окончательного диагноза.

Богдан рассказал, что его паспорт забрали якобы для "перевода" на русский, хотя он уже был продублирован на двух языках. Тогда без его разрешения мужчине оформили российское гражданство.

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Женщина, не назвавшая свое имя, рассказала, что в ее дом просто ворвались российские военные.

"Пятеро вооруженных мужчин с белыми повязками сломали замок в моем доме и приказали мне уйти. Все, что у меня было – телефон, деньги, одежда – осталось дома".

Они без объяснений посадили ее в машину и увезли.

Российские чиновники сказали ей, что у нее есть два варианта – принять российское гражданство и уехать в интернат или остаться на соседнем вокзале.

Когда она сопротивлялась, ей угрожали "отправить в психбольницу".

С одной стороны поля, а с другой – могилы

Элла Исаева сказала, что помогает семьям, чьи родственники оказались в российской ловушке без денег и должного ухода.

По ее словам, недавно она работала над спасением женщины, которую заставляли сдавать кровь. Вероятно, это было для того, чтобы помочь раненым русским солдатам.

По словам Исаевой, всего через две недели после побега один из спасенных мужчин умер от болезней, связанных с лечением, которое получал в российском медицинском учреждении.

С одной стороны здания вы видите поля, а с другой – могилы,

– сказала госпожа Исаева о месте, где держат украинцев.

Летом 2022 Helping to Leave сообщили, что пожилая женщина, которая находилась в оккупации на Харьковщине, имеет тяжелую гангрену и не получает должного лечения.

К моменту прибытия помощи у нее были галлюцинации. Российские военные не разрешили водителю благотворительной организации доставить ее в больницу. Женщина умерла.

Пациенты в российском медицинском заведении не могли даже умыться, потому что из кранов текла оранжевая загрязненная вода.