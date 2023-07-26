Росія викрадає та силоміць депортує літніх українців. На ворожій території їх змушують здавати кров для російських військових та залишають помирати в агонії після невдалих медичних процедур.

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Викрали інвалідний візок та документи

Виданню вдалося поспілкуватися з тими, хто безпосередньо постраждав від росіян, а також з рідними, які рятували своїх близьких з тилу ворога.

Наприклад, паралізованого 65-річного Олега Аиндрєєва із Маріуполя забрали російські окупанти.

Його виявили у згорілому будинку після потужного обстрілу. Він лежав поруч із матір’ю, яка загинула під час бомбардування.

Андрєєв розповів, що його інвалідний візок викрав російський військовий.

Чоловіка доставили в інтернат у Макіївці на окупованій Донеччині, де персонал "зневажливо ставився" до нього.

У них майже не було нічого людського,

– сказав він про своїх наглядачів.

Разом із кріслом колісним російський військовий викрав також і всі документи Андрєєва. Через це чоловік не міг навіть повідомити доньці, що досі живий, проте їй вдалося дізнатися про це самостійно та врятувати батька.

"Вони просто залишили паралізовану людину без жодних ідентифікаційних документів", – сказала Джанін Андрєєва, його дочка.

Втрачені пальці, приниження та відсутність лікування

Окупанти не поспішали надавати медичну допомогу тим, кого викрали із України. Олег Андрєєв втратив пальці ніг, бо був змушений лежати на сходах при -10C. Його можна було вилікувати, однак росіяни не були у цьому зацікавлені. Лікар погодився їх видалити лише коли біль став надто нестерпним.

Процедура пройшла невдало. За словами Андрєєва, його кістки залишилися оголеними.

Єдиним лікуванням, яке він отримував, була зелень, антисептик радянських часів, який використовувався для лікування невеликих ран. Знеболюючих він не отримував.

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Персонал теж поводився із своїми пацієнтами жахливо. Андрєєв розповідає, що медсестра глузувала з нього, коли йому потрібна була допомога під час прання.

За словами Андрєєва, його голову й обличчя поголили без його дозволу. Персонал також забрав 70 відсотків його пенсії.

У медичному закладі Олег Андрєєв зустрів свого друга, 61-річного Ігоря. У російській лікарні він втратив можливысть ходити через те, що його радикуліт не лікували.

Те, що залишалося від пенсії, Андрєєв витрачав на їжу для товариша.

"Пару разів він купував мені полуницю і малину, уявляєте? Я був такий щасливий у той момент", – сказав він.

Як звільняли з російського полону

Звільнити Олега Андрєєва його доньці допомогла благодійна організація Helping to Leave. Їй вдалося це зробити лише після кількох місяців невдалих спроб.

Олегу Андрєєву вдалося врятуватися від Росії / Telegraph

Чоловіку вдалося дістатися до Києва, і він возз’єднався зі своєю дочкою.

Він розплакався, розповідаючи про свій досвід.

Це жахливо. Моя покійна бабуся кожного разу, коли ми святкували, вимовляла тост: "Щоб не було війни". Я завжди запитував себе, чому бабуся говорила це кожного разу протягом стількох років. Тепер я знаю,

– сказав він.

Як примусово надають російське громадянство

Елла Ісаєва, працівниця благодійної організації, стверджує, що у багатьох пацієнтів з інвалідністю, з якими вона працювала, відібрали паспорти та примусово надали російське громадянство.

Для того, аби повернути до України групу з п’яти людей з інвалідністю віком від 20 до 35 років, знадобилися тижні. У них вилучили паспорти, коли відправляли до Воронежа з Каховки.

Двоє чоловіків, Олександр і Богдан, сказали, що персонал закладу, де вони перебували, планував визнати їх психічно недієздатними.

Богдан ходить з допомогою милиць. У нього ДЦП. Олександр же пересувається у кріслі колісному та не має остаточного діагнозу.

Богдан розповів, що його паспорт забрали нібито для "перекладу" на російську, хоча він уже був продубльований двома мовами. Тоді без його дозволу чоловіку оформили російське громадянство.

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Жінка, яка не назвала своє ім'я, розповіла, що до її будинку просто увірвалися російські військові.

"П'ятеро озброєних чоловіків з білими пов'язками зламали замок у моєму домі та наказали мені піти. Все, що я мав – телефон, гроші, одяг – залишилося вдома".

Вони без жодних пояснень посадили її до машини та повезли.

Російські чиновники сказали їй, що у неї є два варіанти – прийняти російське громадянство і поїхати в інтернат або залишитися на сусідньому вокзалі.

Коли вона чинила опір, їй погрожували "відправити в психіатричну лікарню".

З одного боку поля, а з іншого – могили

Елла Ісаєва сказала, що допомагає сім’ям, чиї родичі опинилися у російській пастці без грошей і належного догляду.

За її словами, нещодавно вона працювала над порятунком жінки, яка була змушена здати кров. Ймовірно для того, щоб допомогти пораненим російським солдатам.

За словами Ісаєвої, лише через два тижні після втечі один із врятованих чоловіків помер від хвороб, пов'язаних із лікуванням, яке отримував у російському медичному закладі.

З одного боку будівлі ви бачите поля, а з іншого – могили,

– сказала пані Ісаєва про місце, де тримають українців.

Влітку 2022 року Helping to Leave повідомили, що літня жінка, яка перебувала в окупації на Харківщині, має важку гангрену і не отримує належного лікування.

На момент прибуття допомоги у неї були галюцинації. Російські військові не дозволили водієві благодійної організації доставити її до лікарні. Жінка померла.

Пацієнти у російському медичному закладі не могли навіть помитися, тому що з кранів текла помаранчева забруднена вода.