Россия покинула заседание Совбеза ООН перед выступлением украинского постпреда

Совет безопасности ООН собрался на срочное заседание 31 января из-за предполагаемого нового нападения России на Украину. Перед выступлением постпреда Украины Сергей Кислицы Россия покинула зал.

В частности, вышел постпред России Василий Небензя. Он назвал причину, почему уходит прямо перед выступлением Украины.

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Постпред России покинул зал перед выступлением Украины

Василий Небензя заявил, что якобы не понимает, в чем обвиняют Россию. Также российский дипломат упомянул о минских договоренностях и Резолюции 2202 по ситуации на востоке Украины.

Войну на Донбассе Небензя назвал "украинским кризисом".

Госпожа голова, я хочу извиниться перед членами Совета и попросить не воспринимать то, что я сейчас уйду как демарш. Я просто должен отправиться на встречу с генсеком,

– заявил Небензя.

Постпред России пояснил, что "это важное обсуждение по поводу того, как Россия будет выполнять функции председательствующего в рамках Совета безопасности".

Кратко о заявлениях России в рамках заседания Совета ООН

31 января Совет Безопасности ООН провел заседание, где главной темой был вопрос возможного полномасштабного вторжения России в Украину. Его проведение инициировали Штаты.

В частности, за проведение было 10 голосов, против – 2, воздержались – 3.

Более того, российский представитель поблагодарил всех, кто проголосовал против проведения заседания или воздержался.

Василий Небензя заявил, что якобы Кремль и раньше передвигал войска на своей территории.

Дипломат высказал мнение, что Россия и Украина "жили бы в духе добрососедства и сотрудничества, если бы не "вмешательство Запада в 2014 году".

Впоследствии в традиционной манере российский представитель заявил, что якобы по Донбассу нужно говорить с боевиками и покинул заседание. Более подробно об основных заявлениях стран во время выступлений читайте по ссылке.

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