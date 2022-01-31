Зокрема вийшов постпред Росії Василь Небензя. Він назвав причину, чому йде одразу перед виступом України.
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Постпред Росії покинув залу перед виступом України
Василь Небензя заявив нібито не розуміє, в чому звинувачують Росію. Також російський дипломат згадав про мінські домовленості та Резолюцію 2202 щодо ситуації на сході України.
Війну на Донбасі Небензя назвав "українською кризою".
Пані голово, я хочу перепросити перед членами Ради й попросити не сприймати те, що я зараз піду як демарш. Я просто мушу вирушити на зустріч з генсеком,
– заявив Небензя.
Постпред Росії пояснив, що "це важливе обговорення стосовно того, як Росія виконуватиме функції головуючого у межах Ради безпеки".
Коротко про заяви Росії у рамках засідання Ради ООН
- 31 січня Рада Безпеки ООН провела засідання, де головною темою було питання можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його проведення ініціювали Штати.
- Зокрема "за" проведення було 10 голосів, "проти" – 2, "утримались" – 3.
- Ба більше, російський представник подякував всім, хто проголосував проти проведення засідання або утримався.
- Василь Небензя заявив, що нібито Кремль й раніше пересував війська на своїй території.
- Дипломат висловив думку, що Росія та Україна "жили б у дусі добросусідства та співпраці, якби не "втручання Заходу у 2014 році".
- Згодом у традиційній манері російський представник заявив, що нібито щодо Донбасу треба говорити з бойовиками та покинув засідання. Детальніше про основні заяви країн під час виступів читайте за посиланням.
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