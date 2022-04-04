Россия полностью провалила все три свои цели в отношении Украины, – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия полностью провалила три основные цели, которые ставила перед полномасштабным вторжением на территорию нашего государства.

Американское чиновник подчеркнул, что суверенная и независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин "на сцене". Кроме того, Блинкен отметил невероятную сплоченность украинцев.

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3 основные цели, которых России не удалось достичь

По мнению Блинкена, страна-террорист потерпела сокрушительное поражение в достижении таких основных целей, которые ставила перед собой, задумав полномасштабное вторжение в Украину:

покорить Украину и сломать ее волю, отрицать суверенитет и независимость нашего государства, утвердить на нашей территории российскую власть;

рассорить и разъединить страны Запада;

разделить альянс.

По всем трем пунктам Россия провалилась. Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин "на сцене". Украина теперь более сплоченная. И, конечно же, НАТО и Запад более сплочены, чем когда-либо в последнее время. Так что только на этом основании мы уже наблюдаем серьезную неудачу для России,

– заявил Блинкен.

Кстати, госсекретарь США также добавил, что за месяц войны "мощь" России сильно ослабла, оккупационная армия потеряла свои "силы", а экономика страны-террориста начала расшатываться.

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