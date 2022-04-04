Американський посадовець наголосив, що суверенна і незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін "на сцені". Крім того, Блінкен відзначив неймовірну згуртованість українців.

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3 основні цілі, яких Росії не вдалось досягти

На думку Блінкена, країна-терористка зазнала нищівної поразки у досягненні таких основних цілей, які ставила перед собою, задумавши повномасштабне вторгнення в Україну:

підкорити Україну та зламати її волю, заперечити суверенітет і незалежність нашої держави, утвердити на нашій території російську владу;

розсварити та роз'єднати країни Заходу;

розділити альянс.

За всіма трьома пунктами Росія провалилася. Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Путін "на сцені". Україна тепер більш згуртована. І, звісно ж, НАТО і Захід більш згуртовані, ніж будь-коли останнім часом. Так що тільки на цій підставі ми вже спостерігаємо серйозну невдачу для Росії,

– заявив Блінкен.

До слова, держсекретар США також додав, що за місяць війни "міць" Росії сильно ослабла, окупаційна армія втратила свої "сили", а економіка країни-терористки почала розхитуватись.

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