Президент зауважив, є такі види озброєння, які не знизять оборонну систему жодної країни НАТО, якщо його передадуть Україні. США могли б вплинути на деякі країни Альянсу в Європі щодо цього.

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Не можна постійно стояти посередині між добром і злом

Зеленський зазначив, що раніше США скерували деяким країнам НАТО військову техніку радянських часів. Її виготовляли на російських та українських військових заводах, тому президент не бачить проблем у передачі цієї техніки Україні. Тоді бійцям ЗСУ не потрібно було б витрачати час на навчання, адже вони дуже добре знають цей тип зброї.

"Це була б швидка допомога та підтримка. І я думаю, що США могли б вплинути на це рішення, а багато європейських країн могли б це зробити. Особливо ті європейські країни, які були у відносинах з колишнім Радянським Союзом. І там багато цієї зброї", – зауважив президент.

Глава держави наголосив, що Україна втрачає людей. І вони є ціннішими за будь-яке обладнання, яким європейські країни могли б поділитися. Зеленський додав, що винищувачі чи бомбардувальники, виготовлені Сполученими штатами або іншими країнами, могли б дуже допомогти у боротьбі з окупантами. Вони могли б рятувати життя, і Росія не мала б переваги в небі.

На жаль, ми не можемо цього отримати. І це стосується позиції НАТО. Ми так довго говоримо, що Україна не може бути частиною НАТО. І вони постійно наголошують на цьому, коли кажуть, що країни Альянсу не можуть передати нам все, що хочуть, тому що вони не можуть бути частиною цієї війни,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що країни НАТО не можуть просто стояти посередині між злом і добром, білим і чорним. Вони все одно повинні стати на якусь сторону.

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