Женщина общалась на польском с поляком, который продавал автомобиль за 175 000 злотых (примерно 43 000 долларов). Она записала их беседу на видео, после чего небольшой ролик быстро распространился по соцсетям.

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Как отреагировал поляк

Мужчина разместил в соцсетях объявление о продаже военной машины. Ему позвонила женщина, представившаяся россиянкой, что переехала из Калининграда в Польшу. Она заявила, что хочет через пророссийский фонд приобрести этот автомобиль для брата, который воюет на территории Украины на стороне России.

Поляк отказался продавать транспорт стране-агрессорке и фанатам "русского мира".

Я не отправлю авто в Россию. Если мы говорим серьезно, я могу отправить в Украину, но не в Россию,

– подчеркнул он.

После этого женщина спросила его, почему он не любит Россию. Она назвала полномасштабное вторжение государства-террориста в Украину и его последствия "сложной ситуацией", пожаловалась на проблемы с транспортом у российских военных и добавила, что выполняет "просьбу ребят".

Продавец сказал, что он знает, что у российской армии нет таких автомобилей. Поляк снова повторил, что не продаст женщине этот транспорт. По его словам, он не хочет заработать 175 000 злотых таким образом. Поляк завершил разговор фразой "мы не договоримся".

К слову, с поляком общалась не россиянка, а находящаяся в Польше украинка. Она выдала себя за фанатку "русского мира", чтобы показать, как поляки относятся к жителям страны-агрессорки.

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