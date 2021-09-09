Россия получает дивиденды, – представитель ТКГ объяснил, почему Украина до сих пор не в НАТО

Владимир Путин будет делать так, как ему позволяют, пока он жив. Эта схема для России работает, а руководство Кремля остается безнаказанным и часто получает поддержку.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил представитель Донецкой области в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш. Одним из примеров также поддержки России со стороны международных партнеров является то, что Украина до сих пор не получила План действий по членству в НАТО.

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"Россия получает определенные дивиденды – результат от своей модели поведения, и она ее будет использовать до тех пор, пока эта модель выгодна и дает нужный эффект", – подчеркнул Гармаш.

По словам политолога, Украина не может двигаться в направлении вступления в НАТО не из-за торможения реформ, а через отдельные страны-участницы альянса. Мол, они боятся, что Россия начнет серьезный конфликт и втянет их.

Диалог с оккупантами

В то же время на вторник, 14 сентября, запланировано очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Представитель Донецкой области в ТКГ отметил, что украинской стороне, возможно, придется общаться с "делегатами" с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Я в этом смысла не вижу, потому что нет политической воли к урегулированию конфликта,

– заявил Гармаш.

Впрочем ТКГ является международной площадкой, и пока Россия надеется на достижение своих целей дипломатическим путем, это сдерживает ее от более серьезных действий в отношении Украины. Участие в площадке также накладывает определенные обязательства на российскую сторону, а за невыполнение минских соглашений, на нее наложат санкции.

"Когда Россия созреет, эта площадка будет готов для того, чтобы принимать конструктивные решения, не говоря уже о технических и гуманитарных вопросах, которые решают на ТКГ. Поэтому сейчас она выгодна Украине даже больше, чем России", – резюмировал Гармаш.

Гармаш объяснил, почему Украина до сих пор не в НАТО: смотрите видео

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