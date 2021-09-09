Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Одним із прикладів також підтримки Росії з боку міжнародних партнерів є те, що Україна досі не отримала План дій щодо членства в НАТО.

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"Росія отримує певні дивіденди – результат від своєї моделі поведінки, і вона її використовуватиме доти, доки ця модель вигідна й дає потрібний ефект", – наголосив Гармаш.

За його словами, Україна не може рухатися в напрямку вступу до НАТО не через гальмування реформ, а через окремі країни-учасниці Альянсу. Мовляв, вони бояться, що Росія розпочне серйозний конфлікт і втягне їх.

Діалог з окупантами

Водночас на вівторок, 14 вересня, заплановане чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Представник Донецької області у ТКГ зазначив, що українській стороні, можливо, доведеться спілкуватися з "делегатами" із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Я в цьому сенсу не бачу, тому що немає політичної волі до врегулювання конфлікту,

– заявив Гармаш.

Втім ТКГ є міжнародним майданчиком, і поки Росія має надію на досягнення своїх цілей дипломатичним шляхом, це стримує її від більш серйозних дій щодо України. Участь у майданчику також накладає певні зобов'язання на російську сторону, а за невиконання мінських угод, на неї накладуть санкції.

"Коли Росія дозріє, цей майданчик буде готовим для того, щоб приймати конструктивні рішення, не кажучи вже про технічні та гуманітарні питання, які розв'язують на ТКГ. Тож зараз вона вигідна Україні навіть більше, ніж Росії", – резюмував Гармаш.

Гармаш пояснив, чому Україна досі не в НАТО: дивіться відео

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