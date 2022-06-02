Кафиры пытаются захватить поселок Камышеваха

В оперативной сводке Генерального штаба ВСУ отметили, что бои за поселок продолжаются. Кроме того, у Нагорного и Белогоровки попытки штурма врага провалились.

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На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются,

– говорится в сообщении.

В то же время россияне понесли потери возле Нагорного и Белогоровки.

В Генштабе сообщили также о штурме в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка. Однако россияне получили отпор и отошли.

Враг ввел штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного огневого нашими подразделениями поражение отошел,

– отметили военные.

Внимание! За минувшие сутки бойцы ВСУ отбили 13 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях и уничтожили 27 единиц военной техники: 2 танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили 7 БПлА типа "Орлан-10". Из-за высоких потерь этих беспилотников россияне уже начали использовать назначаемые их спасателям.

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