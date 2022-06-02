Кафиры пытаются захватить поселок Камышеваха
В оперативной сводке Генерального штаба ВСУ отметили, что бои за поселок продолжаются. Кроме того, у Нагорного и Белогоровки попытки штурма врага провалились.
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На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются,
– говорится в сообщении.
В то же время россияне понесли потери возле Нагорного и Белогоровки.
В Генштабе сообщили также о штурме в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка. Однако россияне получили отпор и отошли.
Враг ввел штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного огневого нашими подразделениями поражение отошел,
– отметили военные.
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