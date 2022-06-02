Окупанти намагаються захопити селище Комишуваха

В оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ наголосили, що бої за селище тривають. Крім того, біля Нагірного та Білогорівки спроби штурму ворога провалились.

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На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха з метою взяття під контроль міста, має частковий успіх, бої тривають,

– йдеться у повідомленні.

Водночас росіяни зазнали втрат біля Нагірного та Білогорівки

У Генштабі повідомили також про штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка. Однак, росіяни отримали відсіч та відійшли.

Ворог ввів штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, у результаті завданого вогневого нашими підрозділами ураження відійшов,

– зазначили військові.

Увага! За минулу добу бійці ЗСУ відбили 13 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях і знищили 27 одиниць військової техніки: 2 танки, 6 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 4 ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили 7 БПлА типу "Орлан-10". Через високі втрати цих безпілотників росіяни вже почали використовувати ті, що призначалися їхнім рятувальникам.

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Загалом по Донецькому напрямку російські військові продовжують відкривати вогонь по наших позиціях. Б'ють загарбники як з мінометів, так і зі ствольної та реактивної артилерії.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські військові на 70% контролюють Сєвєродонецьк. Наразі українським захисникам довелося відійти, щоб зайняти вигідніші для себе позиції.

Російські війська активізуються навколо Зміїного. Вони стягнули на острів зенітні ракетно-гарматні комплекси.

Російські окупанти вранці 1 червня завдали ракетних ударів по Слов'янську, що на Донеччині. Ракета влучила у приватний сектор міста.

Джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що вище військове керівництво Росії ставило ціль захопити всю територію Луганської області до 1 червня, а Донецької – до 1 липня.

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