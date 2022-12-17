Россия получила новую партию дронов-камикадзе, – ГУР

Российские террористы возобновили удары по Украине "шахидами", которые получили от Ирана. Это новая партия, но теперь оккупанты значительно экономнее используют дроны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Да, это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием Shahed-136 она явно меньше. Но видим, что, например, во время массированных террористических ракетных ударов 16 декабря Shahed-136 не использовали,

– заявил представитель разведки.

Юсов уточнил, что Россия применяла "все другие средства".

Кроме того, разведке известно о предварительных договоренностях России с Ираном по ракетам. Однако по ее данным, по состоянию на данный момент Россия их еще не получила.

Главное о возобновлении атак дронами

3 ноября Юсов сообщал, что Иран передал России новую партию из 200 дронов.

До этого, террористы использовали запасы из предыдущих поставок, некоторое время оккупанты "притихли" и не использовали дроны для атак, их просто не было.

В ночь на 10 декабря россияне таки совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Югу Украины. Тогда враг выпустил сразу 15 таких устройств.

Россия применяет против Украины как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали их "Герань-2".