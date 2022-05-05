Россия получила удар по самому раскрученному информационному проекту

Антиукраинская пропаганда в мире уже не "свобода слова"! Задержание Анатолия Шария в Испании – это удар по самому раскрученному российскому информационному проекту, в который Россия вложила за годы войны много ресурсов.

Российская агентура трещит по швам

Никакие инвестиции, недвижимость, адвокаты, связи и банковские счета уже не спасают российскую агентуру.

Аткуальное Лавров и Ко принялись цитировать заголовки "желтой прессы" 90-х

Мир меняется и Украина получает содействие в информационной сфере в борьбе с российским влиянием. Только Россия теперь может стать убежищем для пророссийской пропаганды.



Задержание Шария свидетельствует о том, что российской агентуре не помогут никакие связи / Фото "Новости"

Удачная работа Службы безопасности и Офиса генпрокурора. Героическая борьба украинского народа коренным образом изменяет отношение к Украине в мире.

В Испании озвучили детали задержания Шария: смотрите видео