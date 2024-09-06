Об этом сообщил военный аналитик Шон Белл. Он также добавил, что в последние недели российские военные проходили учения в Иране.

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Иран усиливает сотрудничество с Кремлем

Обе стороны борются за оружие, и в настоящее время Россия увеличила свое внутреннее производство, но она отчаянно нуждается в оружии из Ирана и Северной Кореи,

– говорит эксперт.

Он заявил, что речь идет о двух типах ракет малой дальности.

Важно! Пока точно неизвестно, какие именно баллистические ракеты от Ирана могут получить российские оккупанты. Однако Институте изучения войны предполагают, что это могут быть баллистические ракеты ближнего радиуса действия Ababil.

"Они дадут России больший объем ракет, но это также будет означать, что ограниченные поставки российских ракет "Искандер" теперь могут быть сосредоточены на целях большой дальности – это вызывает большое беспокойство", – говорит он.

Аналитик отметил, что недавние военные учения российских военных в Иране свидетельствуют об усилении сотрудничества и скорых поставках оружия.