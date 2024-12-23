Соответствующую информацию сообщили в Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, которого цитирует издание Yonhap. У Defense Express назвали вооружение, которое может получить Россия и описали его свойства, передает 24 Канал.

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Какое оружие может получить Россия

КНДР в 2024 году, по словам специалистов, уже проводила испытания дронов, которые являются визуальными копиями двух израильских БпЛА, речь идет о Harop от Israel Aerospace Industries и Hero 400 от Uvision. Тактико-технические характеристики этих дронов не были объявлены даже частично.

В связи с этим пока точно неизвестно, насколько они схожи с оригинальными. Впрочем, известно, что Hero 400 имеет вес боевой части в 8 килограммов, дальность более 150 километров и 2 часа в воздухе. Он и его северокорейская копия имеют контейнерный запуск.

Как говорят в Defense Express, именно с учетом него был создан и российский "Ланцет". В то же время официальные данные по Harop держатся в тайне, но считается, что речь идет о дальности до 200 километров, время в воздухе до 6 часов и размер боевой части около 20 килограммов.

Но главная особенность Harop в пассивной радиолокационной головке самонаведения, потому что он предназначен для поражения РЛС (радиолокационных станций – 24 Канал). В то же время его северокорейская копия была использована для атаки танка. Это также прямо говорит, что визуальные копии могут иметь даже другое назначение,

– говорится в материале.

Отмечается, что дальность полета и связи напрямую зависят от качества самих комплектующих очевидно китайского производства. Поэтому, скорее всего, как пишут аналитики, от северокорейских дронов следует ожидать уменьшения возможностей.