Россия получит ответы на свои удары: Зеленский отреагировал на атаку по Днепру

Вечером 2 апреля Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Прежде всего он отреагировал на ракетную атаку по Днепру.

О чем говорил президент во время речи 2 апреля – читайте в материале 24 Канала.

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В Днепре продолжаются спасательные работы

Президент сообщил, что в Днепре продолжаются спасательные работы после российского ракетного удара. Он сообщил, что в частности повреждены здания колледжа, детского сада.

Все службы на месте. Я благодарю всех, кто реагирует, кто выезжает на места ударов, чтобы как можно быстрее оказать людям помощь. Это самое важное. Не менее важно и то, что российские террористы получают ответы на их удары. Каждый раз более дальнобойные ответы. Спасибо каждому нашему воину, всем украинцам и украинкам, которые это обеспечивают,

– сказал президент.

Он отметил, что каждый, кто вовлечен в российскую агрессию, должен чувствовать, что это просто так им не пройдет. Попутно глава государства отметил важность ПВО для Украины.

Зло должно терять. И будет терять. И снова подчеркиваю: ПВО для Украины – это защита жизни, это то, что должно работать, системы ПВО, которые есть в мире, не могут просто пылиться где-то на базах, когда они могут спасти тысячи жизней от российского террора,

– подчеркнул Зеленский.

В Гааге продолжается важная для Украины конференция

По словам Зеленского, в Гааге, в Нидерландах, продолжается конференция по привлечению к ответственности всех российских убийц.

Он поблагодарил всех, кто помогает: Нидерландам, команде Международного уголовного суда, всем странам, которые работают по соответствующему пункту Украинской формулы мира и украинским полицейским, следователям, детективам, детективам, прокурорам и экспертам – каждому, кто привлечен к расследованию российских преступлений войны и привлечения виновных к ответственности.

Это колоссальная работа. На сегодня только следователями Национальной полиции Украины зарегистрировано уже более 114 тысяч преступлений, связанных с агрессией России. В каждом деле надо установить справедливость. Чтобы люди чувствовали это, и чтобы Россия отвечала юридически,

– сообщил глава государства.

Президент добавил, что Украина активно работает с партнерами и по активам России и связанных с ней лиц.

Все замороженные российские активы – в различных юрисдикциях – должны быть направлены на поддержку защиты от российской агрессии и на восстановление нормальной жизни нашей страны после российского террора. Это безусловная вещь. И в этом году нужен реальный прогресс по соответствующим вполне справедливых решений, прежде всего в американских и европейских юрисдикциях,

– подчеркнул он.

Президент провел совещание по ситуации с онлайн-казино

Владимир Зеленский сказал, что провел совещание с СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино.

Он заявил, что готовятся соответствующие шаги, которые "добавят необходимого контроля над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом".

Зеленский провел совещание с представителями двух церквей

Президент рассказал, что 2 апреля встретился с представителями протестантских церквей и католической церкви, ведь они праздновали Пасху в это воскресенье.

Он поздравил их и поблагодарил за поддержку Украины, отметив, что между церквями и общинами должен быть диалог.

Также традиционно он поблагодарил наших защитников и всех, кто помогает Украине.