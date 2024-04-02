Про що говорив президент під час промови 2 квітня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У Дніпрі тривають рятувальні роботи

Президент повідомив, що у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Він повідомив, що зокрема пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка.

Всі служби на місці. Я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч. Це найважливіше. Не менш важливо й те, що російські терористи отримують відповіді на їхні удари. Щоразу далекобійніші відповіді. Дякую кожному нашому воїну, усім українцям та українкам, які це забезпечують,

– сказав президент.

Він зазначив, що кожен, хто залучений до російської агресії, повинен відчувати, що це просто так їм не минеться. Принагідно глава держави наголосив на важливості ППО для України.

Зло повинне втрачати. І втрачатиме. І знову наголошую: ППО для України – це захист життя, це те, що має працювати, системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору,

– наголосив Зеленський.

У Гаазі триває важлива для України конференція

За словами Зеленського, у Гаазі, в Нідерландах, триває конференція щодо притягнення до відповідальності всіх російських убивць.

Він подякував всім, хто допомагає: Нідерландам, команді Міжнародного кримінального суду, усім країнам, які працюють за відповідним пунктом Української формули миру та українським поліцейським, слідчим, детективам, детективам, прокурорам та експертам – кожному, хто залучений до розслідування російських злочинів війни та притягнення винних до відповідальності.

Це колосальна робота. На сьогодні тільки слідчими Національної поліції України зареєстровано вже більш як 114 тисяч злочинів, пов'язаних з агресією Росії. У кожній справі треба встановити справедливість. Щоб люди відчували це, і щоб Росія відповідала юридично,

– повідомив глава держави.

Президент додав, що Україні активно працює з партнерами й щодо активів Росії та пов'язаних із нею осіб.

Усі заморожені російські активи – у різних юрисдикціях – мають бути спрямовані на підтримку захисту від російської агресії та на відновлення нормального життя нашої країни після російського терору. Це безумовна річ. І в цьому році потрібен реальний прогрес щодо відповідних цілком справедливих рішень, передусім в американських та європейських юрисдикціях,

– наголосив він.

Президент провів нараду щодо ситуації з онлайн-казино

Володимир Зеленський сказав, що провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв'язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино.

Він заявив, що готуються відповідні кроки, які "додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином".

Зеленський провів нараду з представниками двох церков

Президент розповів, що 2 квітня зустрівся з представниками протестантських церков та католицької церкви, адже вони святкували Великдень у цю неділю.

Він привітав їх та подякував за підтримку України, зазначивши, що між церквами та громадами має бути діалог.

Також традиційно він подякував нашим захисникам та всім, хто допомагає Україні.